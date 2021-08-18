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18:29, 18 августа 2021

СМИ: Страны Европы осознают, что борьба с коронавирусом еще далека от завершения и что надо учиться с ней жить

Страны Европы осознают, что борьба с коронавирусом еще далека от завершения и что надо учиться с ней жить, пишет сегодня обозреватель газеты «Уолл-стрит джорнал».
С обзором публикации — Ринат Валиулин.

Битва с пандемией переходит в долгосрочный режим. Правительства европейских стран разрабатывают планы комплексной вакцинации, предлагают обязательное ношение масок, регулярное тестирование и соблюдение социальной дистанции, чтобы держать вирус под контролем в преддверии третьей коронавирусной зимы, пишет газета ( перевод сайта Иносми). В отличие от США, где ряд штатов поспешили отменить ограничительные меры на фоне оптимистических прогнозов и ожиданий, Европа не питала надежд из-за периодических всплесков заболеваемости минувшей весной и летом.
Германия, которая так и не сняла ограничений, объявила, что если не уменьшится число зараженных, общественные места смогут посещать либо привитые, выздоровевшие, либо обладатели свежего теста. Франция и Италия связывают участие в публичной жизни с теми же условиями. Французским ресторанам, где клиенты на входе не проверяются, грозят большими штрафами, до 9 тысяч евро.

Как отмечает автор публикации, надежды на окончательную победу и возвращение к прежней жизни перечеркнул высокоинфекционный штамм Дельта. Ученые все чаще говорят, что коронавирус не исчезнет, а просто займет свое место среди других респираторных заболеваний, чреватых болезнью и летальным исходом. На фоне того, что в Европе с распространением так называемого индийского варианта, заболеваемость то растет, то падает, органы здравоохранения предпринимают меры, чтобы его остановить. При этом общее число случаев заражения на миллион человек как в ЕС, так и в Великобритании на 14 процентов ниже июльского пика. В США среднее количество случаев на миллион по последним показателям повысилось вдвое, после того, как штамм проник в штаты с низкой долей вакцинированных. При этом и в Соединенных Штатах , и в Евросоюзе смертность от коронавируса составляет лишь малую долю от прежних показателей. Замешкавшись на старте кампании, пишет «Уолл-стрит джорнал», Европа добилась большого прогресса в вакцинации. В среднем здесь привито от 50 до 63 процентов населения. Однако коллективный иммунитет, считают эксперты, по-прежнему далек, если вообще достижим — в основном, из-за возможности возникновения новых разновидностей вируса, которые окажутся способными обойти медикаментозную защиту организма.

В ходе опроса, проведенного недавно британской социологической службой, 70 процентов жителей Соединенного королевства продолжают носить маски в общественных местах даже после снятия ограничений.


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