Люди с ВИЧ в Петербурге, как пишет газета «Коммерсант», массово не могут получить прививку от коронавируса

В Смольном говорят, что им о таких случаях ничего неизвестно.

Сразу несколько петербургских организаций, которые помогают ВИЧ-положительным людям, сообщили о десятках ситуаций, когда их подопечным отказывали в вакцинации. Некоторые врачи, как пишет газета «Коммерсант», не знают, можно ли считать ВИЧ-статус противопоказанием для вакцинации, поэтому просят пациентов принести справку о том, что их препараты «не взаимодействуют с вакциной». На самом деле ВИЧ-инфицированным нужно делать прививку в первую очередь, рассказал «Эху Москвы» представитель благотворительного фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

«Конечно же, человеку, живущему с ВИЧ, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса для того, чтобы у него это заболевание либо не протекало в более тяжелой форме на фоне ослабленного иммунитета, либо не привело к каким-то дополнительным осложнениям, например, если человек этим вирусом заразился», – считает Лахов.

Впрочем, в Смольном проблемы, о которой рассказывают общественные организации, не видят. В городском комитете по здравоохранению РИА Новости заверили, что не получали жалоб на отказ отказ вакцинации людей с ВИЧ. Если такие случаи и есть, то они единичны, уверены чиновники. Врачи, как утверждают в комитете, проинформированы о том, что ВИЧ-инфекция не может быть противопоказанием к прививке. Однако медики действительно обязаны уточнять некоторые особенности терапии у пациента и при необходимости могут отправить его за справкой в Центр-СПИД.

Российские власти считают фонд «Гуманитарное действие» иностранным агентом.