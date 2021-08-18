Сегодня утверждены даты проведения всероссийской переписи населения

Основной этап пройдет с 15 октября по 14-е ноября. Сроки сдвинуты на две недели. Это связано с выборами. Которые будут проходить месяцем ранее. В Росстате объяснили, что необходимо переоборудовать помещения, наладить инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных. Также людям нужно время, чтобы отдохнуть и переключиться на новые задачи.