Сегодня утверждены даты проведения всероссийской переписи населения

Основной этап пройдет с 15 октября по 14-е ноября. Сроки сдвинуты на две недели. Это связано с выборами. Которые будут проходить месяцем ранее. В Росстате объяснили, что необходимо переоборудовать помещения, наладить инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных. Также людям нужно время, чтобы отдохнуть и переключиться на новые задачи.
2021-08-18T18:25:35+03:00
2021-08-18T18:25:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:25, 18 августа 2021
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