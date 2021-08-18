Площадь пожаров в Якутии сократилась на треть — утверждают в министерстве по чрезвычайным ситуациям

Зам.главы ведомства Александр Чуприян говорит, что ситуация взята под контроль. По словам Чуприяна, в настоящее время в тушении пожаров в Якутии задействованы около 5 тысяч человек.

Напомним, — в республике действует режим чрезвычайной ситуации.