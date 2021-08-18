«Важные истории»: Дочернее предприятие «Росатома» «Атомэнергопроект» проводило закупки по завышенным ценам

Интернет-издание «Важные истории» утверждает, что дочернее предприятие «Росатома» «Атомэнергопроект» проводило закупки по завышенным ценам, а оформление нужных документов затягивалось на годы.

Отвечающие за принятие решений сотрудники могли отдавать крупные государственные контракты своим друзьям, завышать стоимость оборудования в десятки раз, обналичивать выведенные деньги, а также передавать друг другу взятки в конвертах. К такому выводу пришли авторы расследования. В качестве одного из случаев приводится процесс запуска Нововоронежской АЭС-2, там постоянно срывались сроки открытия. В материалах изученного журналистами уголовного дела нет громких фамилий, но оно представляет весь механизм коррупции при строительстве атомных объектов. Интернет-издание «Важные истории» приводит схему, по которой действовали фигуранты. Указано, что «Атомэнергопроект» отправлял минимум пяти потенциальным поставщикам запросы и после получения ответов и анализа цен формировал начальную максимальную цену. Данные передавали заказчику оборудования, вопросы согласовывались, а затем выбирали того, кто соответствовал требованиям и самую низкую цену. Однако на практике в ряде случаев сотрудники «Атомэнергопроекта» могли заранее искать связанных друг с другом потенциальных поставщиков и указывать им определенную цену, а разницу делили друг с другом. Иногда она составляла тысячи процентов. То есть цены искусственно завышали на закупках, далее действовали знакомые сотрудников «Атомэнергопроекта», которые обналичивали деньги, заключили авторы расследования. В нем отмечается, что реальная ситуация стала известна после жалобы сторонней компании на завышенную цену одной из закупок. Тогда служба безопасности начала внутреннюю проверку, а затем подала заявление о возбуждении уголовного дела в МВД. Один из его фигурантов был приговорен к семи годам колонии по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.