Арт-объект, который появился в центре Москвы, вызвал неоднозначную реакцию как профессионалов, так и простых граждан

Арт-объект, который появился в самом центре Москвы на Болотной набережной, вызвал неоднозначную реакцию как профессионалов, так и простых граждан.

Москва стала очередным пунктом в гастрольном туре этого произведения швейцарца Урса Фишера под названием «Большая глина номер 4». До России оно побывало в Нью-Йорке и Флоренции и везде его сопровождали совершенно определенные комментарии.

На самом же деле автор видит в этой скульптуре первооснову творчества, которая в меру таланта может стать в руках автора шедевром, просто глиной или вот этим. Известный художник Юрий Грымов объяснил символизм творения. Оно рассматривалось как пара с классической фигурой Давида Микеланджело, которую, в Москву, к сожалению, не привезли. Нам досталось то, что досталось. Кстати, Грымов привел и несколько едких комментариев – «Большая куча искусства» или «Моя собака сделает лучше». В меру своего остроумия первую приходящую в голову ассоциацию обыграло в интернете большинство россиян, помещая массу в разные политические интерьеры, ту же Лубянскую площадь, придавая коллажам определенный смысл, но многие просто называли субстанцию открытым текстом.

Впрочем, куратор выставки в «Доме культуре ГЭС-2» Франческо Бонами настаивает, что тем, кто понимает красоту облака, понравится и это, а колумнист «Эха Москвы» Григорий Ревзин красиво сказал об обыденности таланта и вспомнил манифест футуристов, знаменитую «пощечину общественному вкусу». Что ж. По щекам нам и правда надавали.

Скульптура установлена в Москве по временным правилам в рамках выставки. Через три месяца она покинет столицу.