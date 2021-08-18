ВЦИОМ: Около половины россиян называют ГКЧП одним из эпизодов борьбы за власть в высшем руководстве страны

Около половины россиян, 47%, согласно опросу ВЦИОМ, называют ГКЧП одним из эпизодов борьбы за власть в высшем руководстве страны. 31% полагает, что это было трагическое событие с негативными последствиями. 7% утверждают, что 30 лет назад в стране произошла демократическая революция, покончившая с властью КПСС.

Опрос показал, что около 60% россиян не могут расшифровать аббревиатуру ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Редактор отдела Политики Новой газеты Кирилл Мартынов отметил в эфире Эха, что многие россияне не знают о событиях 91-го года, потому что информация об этом часто искажается. Мартынов подчеркнул, что с путча, по сути, началось образование современной России.

Московская мэрия не согласовала некоторые мероприятия по случаю годовщины ГКЧП, — об этом «Эху Москвы» рассказал бывший зам.руководителя администрации президента Сергей Красавченко. Красавченко подчеркнул, что отказ проведения митингов и шествий в этот день для властей уже стал традицией, поэтому люди стихийно собираются в центре Москвы, в частности, у Белого дома.

