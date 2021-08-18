Центризбирком передаст СПЧ и омбудсменам аккаунты для видеонаблюдения на предстоящих выборах

Центризбирком передаст президентскому Совету по правам человека и омбудсменам аккаунты для видеонаблюдения на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня она подписала с СПЧ и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой соглашение о взаимодействии в ходе голосования.

Глава президентского Совета Валерий Фадеев также отметил, что в разных регионах за выборами будет следить специальная мониторинговая группа.

В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что обращений в связи с нарушением избирательных прав граждан сейчас в разы меньше, чем в 2020-м году. На ее горячую линию поступают лишь единичные жалобы.