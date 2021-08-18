Полиция приходит домой к москвичам, чьи данные попали в открытый доступ после утечки базы данных «Умного голосования», пишет «ОВД-Инфо». Уже известно минимум о 60 случаях.

Обращения граждан собирает центр правовой помощи «ОВД-Инфо». Они же публикуют рассказы людей. Сотрудники в штатском стали приходить по местам прописки жителей столицы накануне поздно вечером, представлялись полицией или сотрудниками центра «Э» и требовали объяснения, каким образом москвич оказался в их списках. Как рассказала Эху юрист «ОВД-Инфо» Мария Чащилова, поднимался и вопрос финансирования структур политика Алексея Навального.

Полиция пришла домой и к журналисту Илье Азару, однако его не было дома. Соратник политика Алексея Навального Владимир Милов на своей странице в социальной сети Твиттер написал, что силовики были дома и у сына его друга. При этом, по словам Милова, тот не регистрировался на сайтах Навального, но был задержан на одной из зимних протестных акций. Милов уверен, что полиция активизировалась, чтобы завести очередное дело на Навального.

База данный «Умного голосования» утекла в интернет около месяца назад. До этого была еще одна утечка, но с сайта «Свободу Навальному». В первом случае IT-эксперты сообщили об очевидной уязвимости ресурса. В другой раз – соратники оппозиционера обвинили во взломе одного из сотрудников.