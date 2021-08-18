Многие жители Афганистана после прихода к власти талибов, хотят приехать в Россию, — утверждают в афганской диаспоре

По словам его главы Гулама Мохаммада Джалала, технических возможностей для этого пока нет. В интервью «Эху Москвы» он отметил, что афганцы, желающие покинуть страну, вынуждены пока уезжать в Таджикистан и Узбекистан.

Ранее глава афганской диаспоры говорил, что обращения к ним поступают в том числе и от граждан России афганского происхождения – их сейчас в стране несколько сотен человек. Посольство России обещало, что поможет им при первой возможности.

Кстати, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее говорил, что страхи людей, которые пытаются покинуть страну после смены власти, явно преувеличены.

Многие страны тем временем продолжают эвакуацию из Афганистана, несмотря на сложную ситуацию в аэропорту Кабула. Только Германия планирует вывезти около 10 тысяч человек, в их числе и афганцы.

Ректор Российской экономической школы Рубен Еникалопов сказал в эфире «Эха Москвы», что Россия вполне может принять некоторое количество афганских беженцев.

Афганские студенты и специалисты, живущие в России, между тем, боятся возвращаться домой. Некоторым из них угрожает смертельная опасность, — пишет газета «Московский комсомолец».

Отметим, что в России, по некоторым оценкам, сейчас проживают около 100 тысяч афганцев, из них в Москве около 40 тысяч.

Движение «Талибан» запрещено в РФ.