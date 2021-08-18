Производитель устройств для компьютеров Genius покинет Россию

Компания уже закрыла представительство в стране, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. В одном из крупных ритейлеров электроники сообщили, что продажи бренда во втором квартале упали на 65% по сравнению с прошлым годом и в количественном, и в денежном выражении. В другом утверждают, что продажи компьютерной периферии, т.е мышек, клавиатур и веб-камер, в первом квартале этого года выросли, а Genius входит в десятку самых популярных брендов.