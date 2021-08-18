Суд Санкт-Петербурга назначил год колонии поселения Ивану Пунегову, обвиняемому в применении насилия к силовику на акции в поддержку Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, во время акции 21 апреля 40-летний дальнобойщик Иван Пунегов обеими руками обхватил и сдавил шею бойца ОМОН. Петербуржец признал свою вину. Он утверждал, что во время митинга был пьян.

