У журналистов белорусского информационного агентства «БелаПАН» провели обыски

К журналистам пришли утром – домой и в офис, где расположено агентство. Следователи объяснили, что их действия связаны с уголовным делом о подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. В ходе обысков силовики изъяли телефоны, компьютеры, планшеты, жесткие диски и блокноты. Потом часть сотрудников агентства увезли на допрос. Журналистов отпустили, а вот главного редактора агентства БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа. Ее увезли в изолятор временного содержания на Окрестина. Адвокату удалось пройти к своей подзащитной. Под стражу заключили и бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова, сообщается в телеграм-канале агентства. Журналистов после допросов отпустили.

Сейчас к сайтам агентства БелаПАН нет доступа.