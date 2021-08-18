Москвичи рассказали о массовых визитах силовиков из за регистрации на сайтах политика Алексея Навального

Известно о по меньшей мере 60 случаях. речь идет о сайтах «Умного голосования» и «Свободу Навальному». Кроме того, приходили и к тем, кто отправлял пожертвования структурам оппозиционера. Об этом рассказала «Эху Москвы» юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Мария Чащилова. По словам Марии Чащиловой, сотрудники полиции приходили домой к людям ночью и не вызывали их повестками, тем самым прямо нарушая закон.

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, российские власти признали «экстремистскими». Также ФБК признан иноагентом.