Тысячи афганцев с приходом к власти талибов хотят приехать в Россию

Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мухаммад Джалал. По его словам, людьми движет не только страх, но и безработица. После вывода коалиционных войск многие афганцы остались без работы. Это технический персонал, переводчики и другие люди, которые с ними сотрудничали. Это десятки тысяч человек. Вместе с тем он отметил, что возможности попасть в Россию у тех, кто не хочет жить при власти талибов, сейчас практически нет.

Россия сможет принять некоторое количество афганских беженцев, но может возникнуть проблема из-за того, что они не знают русского языка, отметил в эфире «Эха» ректор Российской экономической школы, экономист Рубен Ениколопов. Ениколопов добавил, что ситуация в Афганистане повлияет на экономическую ситуацию в мире, но радикально картину не изменит.

«Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация.

