Об этом сообщила интернет-газета компании Naviny.by. О происходящем успели сообщить несколько сотрудников агентства. Журналиста Захара Щербакова после обыска увезли на допрос, сообщила его супруга. Он и директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина не выходят на связь.
У сотрудников информационного агентства БелаПАН в Белоруссии проходят обыски
Об этом сообщила интернет-газета компании Naviny.by. О происходящем успели сообщить несколько сотрудников агентства. Журналиста Захара Щербакова после обыска увезли на допрос, сообщила его супруга. Он и директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина не выходят на связь.