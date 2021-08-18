У сотрудников информационного агентства БелаПАН в Белоруссии проходят обыски

Об этом сообщила интернет-газета компании Naviny.by. О происходящем успели сообщить несколько сотрудников агентства. Журналиста Захара Щербакова после обыска увезли на допрос, сообщила его супруга. Он и директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина не выходят на связь.

