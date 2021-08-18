Глава СПЧ объявил о создании в СПЧ мониторинговой группы, которая будет следить за проведением выборов в ГД

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев объявил о создании в СПЧ мониторинговой группы из 11 человек, которые будут следить за проведением выборов в Госдуму в разных регионах страны.

Фадеев добавил, что сам тоже примет участие и поедет в один из российских регионов.