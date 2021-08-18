К Москве с запада приближается мощный атмосферный фронт, который может стать причиной сильных гроз и ливней

Грозы будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра до 25 метров в секунду. Такой прогноз на своем сайте дает Гидрометцентр. Более развернутый вариант представил центр Фобос и его специалист Евгений Тишковец, связавший надвигающуюся непогоду с кучевыми облаками, которые в состоянии «разорвать» атмосферу, что обычно приводит к сильнейшим ливням. На каждый квадратный метр земли может пролиться до двух ведер воды, что обещает подтопления в отдельных районах. Апогей придется на вечерний час пик, поэтому синоптики призывают водителей быть более осторожными и внимательно держать дистанцию. Впрочем, дождь будет сколь сильным, столь и скоротечным. К утру четверга он стихнет и в Москву вернется жара. Синоптики обещают до 29 градусов, что на пять градусов выше нормы.

Сходные погодные явления могут отмечаться и в других областях центральной России.