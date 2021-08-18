Власти Челябинска назвали прорыв коллектора одной из причин выброса сероводорода, который был зафиксирован минувшей ночью. Предельно-допустимая концентрация сероводорода превышена почти в 30 раз.
В прокуратуре пообещали провести проверку.
Власти Челябинска назвали прорыв коллектора одной из причин выброса сероводорода, который был зафиксирован ночью
Власти Челябинска назвали прорыв коллектора одной из причин выброса сероводорода, который был зафиксирован минувшей ночью. Предельно-допустимая концентрация сероводорода превышена почти в 30 раз.