The Wall Street Journal: В Германии у двух американских дипломатов появились симптомы «гаванского синдрома»

В Германии у двух американских дипломатов, по данным газеты The Wall Street Journal, появились симптомы так называемого «гаванского синдрома».

Это первые случаи подобного проявления в стране НАТО, отмечает издание со ссылкой на дипломатов США. Пострадавшие – сотрудники внешнеполитического ведомства, работавшие в Германии в том числе по вопросам, связанным с Россией. Конкретно речь идет об экспорте газа, кибербезопасности и политическом взаимодействии. Аналогичные жалобы поступали и от дипломатов в Европе.

Ранее сообщалось о проявлении так называемого «гаванского синдрома» у американских госслужащих в Австрии. В январе этого года Белый дом признал десятки подобных случаев. Все пострадавшие жаловались на непонятную вибрацию, ощущение звона в голове, слуховые галлюцинации и головные боли. Первый случай был выявлен еще в 2016 году в Гаване, от чего и произошло название синдрома. Тогда университет Пенсильвании после обследования сообщил, что природа заболевания не известна, но это очень похоже на сотрясение мозга, хотя фактически его не было. Тогда некоторые эксперты предполагали, что речь идет о воздействии радиоволн непонятного происхождения.

Сейчас пострадавшие американцы находятся под наблюдением врачей.