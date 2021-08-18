Президент Центра диаспор Афганистана в России: Тысячи афганцев с приходом талибов к власти хотят приехать в Россию

Тысячи афганцев с приходом талибов* к власти хотят приехать в Россию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Центра диаспор Афганистана в России Мухаммад Джалал Гулам.

По его словам, в настоящий момент многие афганцы остались без работы. «В центр диаспор поступает очень много обращений. После вывода коалиционных войск многие стали безработными. Это технический персонал, переводчики и другие люди, которые с ними работали. Это десятки тысяч людей. Естественно, когда талибы пришли власти, чиновники тоже стали безработными. Поэтому, с одной стороны, страх, а, с другой стороны, безработица способствуют тому, чтобы счет желающих приехать в Россию шел на тысячи», — рассказал М.Гулам.

Вместе с тем он отметил, что возможности попасть в Россию у тех, кто не хочет жить при власти талибов, сейчас практически нет. «Не работает ни один КПП, не работает аэропорт, поэтому единственная дорога, которой есть возможность уехать – это Таджикистан, Узбекистан», — уточнил М.Гулам.

Он добавил, что сейчас в Афганистане ведутся переговоры по созданию национального правительства, и выразил надежду, что в случае его формирования желающих покинуть страну станет существенно меньше.

Ранее глава афганской диаспоры говорил, что обращения к ним поступают в том числе и от граждан России афганского происхождения – их сейчас в стране несколько сотен человек. Посольство России обещало, что поможет им при первой возможности.

Многие страны пытаются эвакуировать своих граждан, а также афганцев из Кабула. Ситуация в аэропорту остается крайне сложной – сегодня там в результате давки погибли не менее 17 человек.

*— «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация