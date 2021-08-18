До конца этого года будет принято решение о замене бумажного паспорта на пластиковую карту, — сообщил глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Шадаев отметил, что оформление такого паспорта будет добровольным. После получения цифрового документа бумажный станет недействительным.

