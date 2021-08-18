Турция укрепляет границу с Ираном, опасаясь большого потока беженцев из Афганистана

Этот район Анкара решила направить дополнительные силы. На границе уже возведено более 200 смотровых вышек, которые оборудованы современными средствами наблюдения.

С начала года турецкие пограничники пресекли попытки проникновения на турецкую территорию более 60 тысяч человек.

