Этот район Анкара решила направить дополнительные силы. На границе уже возведено более 200 смотровых вышек, которые оборудованы современными средствами наблюдения.
С начала года турецкие пограничники пресекли попытки проникновения на турецкую территорию более 60 тысяч человек.
Турция укрепляет границу с Ираном, опасаясь большого потока беженцев из Афганистана
Этот район Анкара решила направить дополнительные силы. На границе уже возведено более 200 смотровых вышек, которые оборудованы современными средствами наблюдения.