В ближайшие часы в Москве может ухудшиться погода

Прохождение холодного атмосферного фронта ожидается в период с 16 часов и до 10 утра завтрашнего дня.

Сильный дождь с градом ожидаются и в Подмосковье. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

МЧС традиционно рекомендует автомобилистам снизить скорость и не парковать машины под деревьями. Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды.