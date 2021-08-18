Замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил о том, что вакцинация детей в России не будет обязательной

Заместитель директора НИИ эпидемиологии Александр Горелов заявил о том, что вакцинация детей в России не будет обязательной, но ее намерены настоятельно рекомендовать.

Обязательной она не будет никогда – уточнил иммунолог, выступая в российского обществе Знание, отвечая на вопрос не будет ли прививка непременным условием для посещения школы. Прививать детей будут по медицинским показаниям – сказал Горелов, однако страдающим хроническими заболеваниями будут настоятельно рекомендовать это сделать – добавил заместитель главы института, входящего в систему Роспотребнадзора. Тем не менее, в зависимости от ситуации решения будут принимать главы регионов по представлению санитарных врачей. Клинические испытания вакцины с участием подростков начались в России в начале июля после появления рекомендации Всемирного общества здравоохранения, в которой отметили, что дети, как правило переносят заболевание коронавирусом в легкой форме.

Эпидемиолог связал скачок заболеваемости коронавирусом с новым штаммом КУОВИД-19. Он добавил, что существует гипотеза о том, что вирус распространяется быстрее именно в жаркую погоду, но ее еще предстоит проверить.