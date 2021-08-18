В давке в аэропорту Кабула пострадали 17 человек

В целом обстановка в стране остается напряженной.

Люди собрались у ворот аэропорта и пытались пройти на его территорию. Однако желающих было очень много. Внутрь не пропускали без паспорта и визы, проехавшие в авиаузел, всеми силами стремились обойти все правила и препятствия. В результате возникла давка. Неспокойно сейчас и в других городах Афганистана. В Джелалабаде боевики признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан» открыли огонь по местным жителям, два человека погибли. Произошло это в ходе столкновений, которые начались после того, как боевики стали срывать со зданий трехцветные флаги и заменять их своими белыми. Сложившуюся в Афганистане ситуацию в пятницу обсудят президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Экстренные слушания проведет и Европарламент. Запланированы они на 19 августа. В срочном заседании примет участие верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Тысячи жителей Афганистана уже несколько дней пытаются улететь из страны, практически штурмуя аэропорт.

Германия направит не менее 600 военных для эвакуации граждан из Афганистана. Соответствующий мандат должен утвердить парламент. Запрос будет направлены уже сегодня.

Как напоминает газета Бильд, Германия занята эвакуацией из Афганистана не только своих граждан. Берлин планирует вывезти из страны около 10 тысяч человек. Это, в том числе, афганцы, сотрудничающие с иностранными миссиями.

Достаточно большое количество жителей Афганистана хотят приехать в Россию, — сообщил Интерфаксу глава диаспоры в России Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, технических возможностей для этого пока нет. Обращения поступают и от граждан России афганского происхождения, которых сейчас в Афганистане несколько сотен человек. Посольство обещало, что поможет им при первой возможности.