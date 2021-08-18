Конференция «30 лет победы народа над ГКЧП» пройдет в Сахаровском центре в Москве

Конференция «30-летие победы народа над ГКЧП» пройдет 19 августа в Сахаровском центре* в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Лев Пономарев*.

«Завтра будет конференция в Сахаровском центре, которая посвящена 30-летию победы народа над ГКЧП. Будем рассказывать, как происходила оборона, какие были события снаружи и внутри Белого дома, и обсуждать, почему это все происходило. Я надеюсь, мы убедительно скажем, почему путч ГКЧП был обречен на провал», — отметил он.

По словам Пономарева, на конференции выступят участники и организаторы обороны Белого дома, историки, политологи, общественные деятели.

Мероприятие начнется в 11.00.

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