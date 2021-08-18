Коммунальные службы Москвы готовятся к ухудшению погоды в столичном регионе

К 16 часам должен подойти холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться сильным дождем, возможно, градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Зам.мэра Петр бирюков сообщил, что в отдельных районах за вечер может выпасть треть месячной нормы осадков.

