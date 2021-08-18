Четвертый участник побега из подмосковного изолятора временного содержания задержан в Новгородской области

Об этом сообщила представитель главка Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
Последний из беглецов, Александр Мавриди, которого еще не поймали, осужден за убийство главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова.
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Об этом сообщила представитель главка Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
Последний из беглецов, Александр Мавриди, которого еще не поймали, осужден за убийство главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова.