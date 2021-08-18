47% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, называют ГКЧП одним из эпизодов борьбы за власть в высшем руководстве страны

Около половины россиян, 47%, согласно опросу ВЦИОМ, называют ГКЧП одним из эпизодов борьбы за власть в высшем руководстве страны. 31% полагает, что это было трагическое событие с негативными последствиями. 7% утверждают, что 30 лет назад в стране произошла демократическая революция, покончившая с властью КПСС.

Опрос показал, что около 60% россиян не могут расшифровать аббревиатуру ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению.