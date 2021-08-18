Два чиновника из США, работающих в Германии, помещены под медицинское наблюдение после появления необычных симптомов

Два американских чиновника, работающих в Германии, помещены под медицинское наблюдение после появления у них необычных симптомов , — пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов из США. Аналогичные случаи отмечены среди американцев, работающих в других европейских странах.

Среди пострадавших сотрудники разведки или дипломаты. Они занимаются вопросами, которые связаны с Россией.

Издание напоминает, что несколько лет назад в столицы Кубы сотрудники ЦРУ и Госдепартамента жаловались на плохое самочувствие. В частности, на слуховые галлюцинации. Тогда выдвигалось предположение, что они подверглись воздействию радиоволн.