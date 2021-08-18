Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что уроки путча 1991 года актуальны и сегодня

По мнению Горбачева, организаторы переворота несут «огромную долю ответственности за развал страны».

Экс-президент уверен, что демократический путь развития является единственно-правильным для России.

18-го августа 1991 года представители высшего руководства СССР, не согласные с политикой Горбачева, создали ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. Путч продолжался три дня. Переломным моментом стал показ по телевидению выступления Бориса Ельцина, — рассказал в эфире Эха первый генеральный прокурор России Валентин Степанков.

По мнению Степанкова, события 91-го года нельзя считать захватом власти.

Что москвичи помнят о событиях 30-летней давности и как расценивают деятельность ГКЧП, выясняла корреспондент «Эха» Алена Задорожная.

Чаще всего, когда прохожие слышали аббревиатуру ГКЧП, они начинали смущаться и довольно быстро уходить. Некоторые все же согласились со мной поговорить, правда, порой путая даты. Так, сотрудница строительной фирмы Наталья стала рассказывать об обстреле Белого дома осенью 93-го года.

Были и те, кто расценивает создание ГКЧП как очевидную попытку государственного переворота. К такому мнению пришел и менеджер по закупкам Федор.

Как показал мой опрос, люди старшего поколения больше знают о создании и деятельности комитета. Так, пенсионерка Светлана рассказала, что все эти события застала в Москве.

Среди ответов также не редко звучали версии, что целью Государственного комитета по чрезвычайному положению был развал Советского Союза. Но чаще всего люди говорили лишь одну фразу — «не знаю».

Все же большинство тех, кто помнит или знает из учебников истории о ГКЧП, склонялись к мнению, что это была борьба за власть, деньги и влияние.

На сайте Эха в разделе подкасты можно послушать воспоминания известных людей о событиях августа 91-го года.

