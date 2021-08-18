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14:05, 18 августа 2021

В Афганистане снова стреляют

По сообщениям местных СМИ, на востоке страны талибы открыли огонь по участникам протестной акции. Есть погибшие.

По меньшей мере, два человека были убиты в ходе волнений в городе Джелалабаде, расположенном к востоку от столицы страны, Кабула. Поводом для выступлений местных жителей стал один из государственных символов Афганистана. Сообщается, что люди вышли на улицы после того, как талибы стали заменять трехцветные флаги прежней власти на свои, белые. На видеокадрах из Джелалабада несколько человек развернули полотнище посреди проезжей части, слышны выстрелы. Ранены около десятка человек. Избиты местные журналисты, которые освещали акцию, передает агентство «Интерфакс». Сообщается, что подобная акция протеста прошла еще в одном населенном пункте Афганистана, на юго-востоке страны. Представители талибов происходящее пока не комментировали. Тем временем западная пресса сообщает и о других случаях нападений талибов. Так, британская газета Daily Star утверждает, что на юге страны боевики движения расправляются с неугодными, а тела убитых сбрасывают в братские могилы. В свою очередь американский телеканал Fox News передает, что в одном из населенных пунктов на северо-востоке Афганистана члены признанной террористической и запрещенной в России группировки убили женщину, которая якобы вышла на улицу без головного убора, скрывающего лицо. Ранее талибы обещали соблюдать права женщин, правда в рамках исламских законов. С воскресенья, когда под власть группировки перешла столица Афганистана, в кабульском аэропорту тысячи афганцев пытаются покинуть страну на военно-транспортных самолетах, которые прибывают за иностранными гражданами.

В результате хаоса в аэропорту Кабула за последние дни есть погибшие и пострадавшие. В том числе несколько человек разбились, когда пытались улететь, уцепившись за шасси самолетов.

Ранее талибы призвал и граждан Афганистана сдавать оружие и боеприпасы, а также пообещали амнистировать всех, кто сотрудничал с США и их союзниками.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее назвал действия талибов миролюбивыми и адекватными.

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает. Что о новых афганских властях нужно судить по делам, а не по словам. Он пообещал, что Великобритания удвоит гуманитарную помощь Афганистану. Помогать Афганистану пообещал и Китай.

Между тем, власти США заморозили резервы правительства Афганистана в американских банках после того, как талибы захватили Кабул, — сообщает газета Вашингтон-Пост. С подробностями – Ринат Валиулин.

Решение было принято Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов и Госдепартаментом. Эксперт издания пояснил, что принятые меры могут быть использованы как рычаг давления на талибов. Речь идет о счетах афганского центробанка, размещенных в США. Бывший советник управления по иностранным активам администрации Барака Обамы з аметил , что Вашингтону не требовались дополнительные основания для замораживания счетов, поскольку Талибан уже находится под американскими санкциями, введенными после 11 сентября. Один из неназванных источников, знакомый с ситуацией, заявил газете, что резервные активы ЦБ Афганистана составляют девять с лишним миллиардов долларов или примерно одну треть объема годового производства страны. Значительная часть этих резервов хранится за пределами Афганистана, в том числе в Соединенных штатах. Помимо обслуживания правительственных резервов, продолжает Вашингтон пост, Америка ежегодно отправляет Кабулу три млрд долларов или 15 процентов афганского ВВП на содержание армии, но при условии, что она контролируется представляющим все слои населения гражданским правительством, защищающим основные права и свободы, в том числе, права женщин.

В интервью Reuters представитель международной консультационной компании Евразия-Групп заявил, что ограничения Вашингтона неминуемо увеличит количество беженцев и подстегнут радикальные настроения в афганском обществе.



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