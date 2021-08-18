Больше сорока человек сообщили о визите полицейских после слива баз Навального – «ОВД-Инфо»

Полицейские пришли по меньшей мере к 44 лицам, которые зарегистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному», а также отправляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ОВД-Инфо Мария Чащилова.

«Нам с 12 ночи в правовой бот «ОВД-Инфо» поступило одновременно несколько заявок от разных людей о том, что к ним приходят полицейские, задают вопросы, связанные с финансовой поддержкой Фонда борьбы с коррупцией, и просят написать объяснение. Представляются по-разному: кто-то оперативным сотрудником, кто-то сотрудником уголовного розыска, которого уже давно не существует, кто-то сотрудником центра «Э». Как правило, ссылаются на базу, которая была слита, что якобы почта данного человека попала в открытый доступ и к сотрудникам правоохранительных органов в том числе», — рассказала она.

Как уточнила Чащилова, сейчас «ОВД-Инфо» составляет список тех, кто попал в аналогичную ситуацию, и на сегодня к ним обратилось уже 44 человека. «В каких-то случаях людей вызывали или говорили, что вызовут повесткой, потому что возбуждено какое-то уголовное дело. При этом номера и подробностей дела не называли. Кого-то полицейские просили подать заявление на Алексея Навального о том, что якобы он подстрекал к финансированию экстремистской организации», — добавила она.

По словам Чащиловой, сотрудники правоохранительных органов нарушили закон. «Они пришли в полночь, что запрещено законом, не направив повестки, не оформив это официально. Они попытались получить получить объяснение у людей, чьи данные нелегальным способом попали к ним в руки», — заключила она.

* — признан властями РФ иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен