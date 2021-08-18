Правительство России с 1 сентября начнет розыгрыш денежных призов среди тех, кто сделал прививку от ковида

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Оператором лотереи выступит акционерное общество «ГоЗнак». Каждый из тысячи победителей получит по сто тысяч рублей.

Чтобы получить приз, победитель должен будет указать в личном кабинете номер своей банковской карты «Мир».