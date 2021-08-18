ВИЧ-положительный статус не является противопоказанием к вакцинации от ковида, — руководитель НИИ профилактики СПИДа

ВИЧ-положительный статус не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, — пояснил руководитель НИИ профилактики СПИДа Вадим Покровский. Он напомнил, что у таких людей не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором не рекомендуется прививка.

Напомним, сегодня газета «Коммерсантъ» написала, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации.