Талибы в настоящее время ведут переговоры в Кабуле с бывшими руководителями Афганистана. В том числе, с экс-президентом Хамидом Карзаем, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на местные источники.

В соцсетях появились фотографии. Детали переговоров при этом не приводятся. Ранее представители движения «Талибан» говорили, что готовы предоставить в правительстве место своим оппонентам.

Между тем, из разных районов Афганистана приходят сообщения о столкновениях талибов с местными жителями.

Напомним, Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.