В Новгородской области задержан четвертый участник побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре

В полиции утверждают, что 30-летний мужчина находился в одном из поселков.

Таким образом на свободе из пяти беглецов остается только один, Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве. Побег из изолятора был совершен в ночь на 6 августа. Двух сотрудников обвинили в превышении полномочий, посчитав их пособниками побега.