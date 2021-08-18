КПРФ потребовала снять с выборов в Госдуму кандидата от «Единой России» Марию Бутину

В запросе коммунисты требуют проверить законность наличия иностранных счетов у Марии Бутиной. По закону кандидат в депутаты Госдумы не может иметь такие активы. Сообщение об обращении в ЦИК появилось на сайте Кировского отделения КПРФ. Именно от этого региона Мария Бутина баллотируется по партийному списку от «Единой России». Представители КПРФ отмечают, что у кандидата в депутаты Госдумы и члена Общественной палаты имеются облигации и акции 34 иностранных компаний, а также коммунисты утверждают, что она получает иностранное финансирование. В частности, как пишет газета «Коммерсантъ», Мария Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США, который возглавляет компанию, торгующую криптовалютой. Авторы обращения в Центризбирком считают, что в связи с указанными обстоятельствами Марию Бутину надо исключить из партийного списка «Единой России».

Ранее ЦИК лишил возможности участвовать в выборах кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Причиной стали обнаруженные акции офшорной компании.