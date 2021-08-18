Талибы открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в городе Джалалабаде на востоке страны. По данным телеканала Аль-Джазира, погибли как минимум два человека, 10 получили ранения.

Аналогичная акция состоялась в провинции Хост. Судя по опубликованным фото, в ней приняли участие десятки афганцев. Сообщается, что талибы избили журналистов телеканала Ariana News и агентства Pajhwok, которые находились на месте событий и хотели сделать репортаж о протестах.

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.

Политолог Алексей Малашенко считает, что в Афганистане может возобновиться гражданская война.

Между тем, сами талибы объявили о том, что их лидеры планируют провести переговоры с влиятельными членами бывшего афганского правительства в ближайшие 48 часов.

