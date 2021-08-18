По официальным данным, в России за прошедшие сутки еще 799 человек умерли от коронавируса

Выявлено почти 21 тысяча новых случаев ковида, в том числе в Москве около полутора тысяч. На первом месте — Санкт-Петербург — 1636.

Этой рокировке в общероссийском списке способствовал резкий скачок количества положительных тестов в Петербурге, которых стало почти вполовину больше, чем накануне — 1636. В Москве же напротив зафиксировано на 400 случаев меньше — 1590. При том, что в столице живет гораздо больше людей, показатель выглядит еще более красноречивым. В Москве, кстати, самые низкие темпы приросты в стране – всего одна десятая процента. Впервые с 12 августа от последствий коронавируса скончалось меньше 800 человек. В Москве с вирусом не справились 59 горожан. Инфицированные появились во всех 85 регионах страны. Всего в 15 субъектах федерации менее ста положительных тестов на коронавирус.

Людям с ВИЧ в Петербурге массово отказываются ставить прививку от коронавируса. Врачи, как пишет газета «Коммерсантъ», требуют от пациентов справки о том, что их препараты не взаимодействуют с вакциной. Никаких причин для отказа в вакцинации ВИЧ-положительных людей нет, рассказал «Эху» представитель фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

В Комитете по здравоохранению Петербурга утверждают, что не получали жалоб на отказ в вакцинации людей с ВИЧ, — сообщает РИА Новости.