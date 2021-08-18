«Спутник Лайт» показал эффективность более 90% по результатам вакцинации в Парагвае

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала высокий уровень безопасности и эффективность на уровне 93,5% в

ходе вакцинации населения Парагвая, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Показатель эффективности основан на данных 320 тыс. вакцинированных, получивших «Спутник Лайт» к 30 июля этого года,

отметили в фонде.