Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала высокий уровень безопасности и эффективность на уровне 93,5% в
ходе вакцинации населения Парагвая, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Показатель эффективности основан на данных 320 тыс. вакцинированных, получивших «Спутник Лайт» к 30 июля этого года,
отметили в фонде.
«Спутник Лайт» показал эффективность более 90% по результатам вакцинации в Парагвае
Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала высокий уровень безопасности и эффективность на уровне 93,5% в