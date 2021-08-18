По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения во время демонстрации в Джелалабаде на востоке Афганистана

По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабаде на востоке Афганистана, — сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации собеседников телеканала, талибы открыли огонь по протестующим.

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.