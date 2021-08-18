Первый замглавы МЧС России Чуприян сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии взята под полный контроль

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии взята под полный контроль. Об этом Александр Чуприян рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Чуприян добавил, что в тушении пожаров в Якутии задействовано около пяти тысяч человек и более 800 единиц техники.