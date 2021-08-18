СК сообщил о задержании четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре

Следственный комитет сообщил о задержании четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре. Он скрывался в одном из поселков Новгородской области. Это Александр Бутнару. Он будет этапирован в Московскую область.

Таким образом на свободе остается только Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве крупного предпринимателя Владимира Маругова.