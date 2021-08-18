Сегодня в Москве пройдет концерт в поддержку юмориста Идрака Мирзализаде, получившего 10 суток за шутку

Шоу проведут в клубе 1930 неподалеку от метро Серпуховская. В концерте примут участие Михаил Шац, Тимур Каргинов, Саша Незлобин, Нурлан Сабуров и другие юмористы, которые выступают в жанре стэнд-ап. Арест на 10 суток Идрака Мирзализаде за шутку о нечистоплотности русских, в которой следствие усмотрело возбуждение ненависти или вражды, вызвал бурное осуждение многих коллег. Они записали видео под названием «Шутка — не преступление». Актёры стэндапа отметили: слова, которые суд посчитал разжиганием ненависти, были вырваны из контекста. Авторы ролика, его на портале youtube посмотрели больше полумиллиона человек, назвали «очень страшным прецедентом» решение суда. Поскольку оно позволяет сажать за обычную шутку. Мирзализаде уверяет, что хотел только подчеркнуть проблему ксенофобии. Шутке предшествовал рассказ о сложностях, которые юморист из Азербайджана испытал во время поиска квартиры из-за стереотипов, связанных с его национальной принадлежностью. В суде актёр стендапа извинился перед людьми, которых его шутка могла обидеть, но не признал вину в возбуждении ненависти.

Позже стало известно, что на комика напали в центре Москвы. Сам Мирзализаде связывает инцидент с теле и радиоведущим Владимиром Соловьевым, который резко раскритиковал шутку комика и призвал возбудить против него уголовное дело.