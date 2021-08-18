В Подмосковье начали прививать от коронавируса трудовых мигрантов

Вакцинацию проводят в Едином миграционном центре, который расположен на северо-западе Подмосковья недалеко от города Красногорска рядом с деревней Путилково. Там выделено специальное помещение с отдельным входом. В нем иностранных граждан ждут врачи-терапевты и медсестры – в рабочие дни с 9 до 17 часов. В Московской области многие мигранты трудятся в сфере торговли, услуг, общественного питания, транспорта и такси. Соответственно, прививка защитит не только их самих, но и окружающих, отметили в главном управлении региональной безопасности Подмосковья. Для первого этапа закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Прививки мигрантам будут делать платно – за их личный счет или за счет работодателя. Стоимость вакцинации составит 1300 рублей.

Между тем, в России с сентября начнут разыгрывать по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от ковида. Всего выберут тысячу победителей. Деньги будут зачислять только на карту «Мир».