Новые обыски у белорусских журналистов и СМИ

Силовики пришли в редакцию и к некоторым сотрудникам агентства БелаПАН.

Следственные действия начались рано утром. После этого перестали выходить на связь главный редактор БелаПАН и один из журналистов, пишет белорусское интернет-издание Naviny. Позже руководитель агентства успел сообщить, что силовики пришли в рамках дела об организации беспорядков. Его самого не задержали, а журналиста увезли на допрос. В ходе следственных действий у главного редактора забрали мобильный телефон, жесткий диск компьютера, старый планшет, а также редакционное удостоверение и несколько визиток. До этого обыски в редакции БелаПАН проходили в начале года. Тогда они были связаны с делом бывшего журналиста агентства, в постановлении фигурировала статья о массовых беспорядках. Давление белорусских властей на СМИ усилилось после начала массовых протестов больше года назад. В республике задерживают журналистов, ряд изданий признаны экстремистскими, их сайты в Белоруссии заблокированы.

Тем временем перестали открываться оба сайта агентства БелаПАН. Связано ли это с обысками, пока не сообщается.