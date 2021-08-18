Талибы* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага в провинции Нангархар, — сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Утверждается, что в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация в Афганистане стабилизируется и талибы позволяют продолжать эвакуацию.
Ситуацию в Афганистане обсудят сегодня министры внутренних дел Евросоюза. Ранее президента Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество объединить усилия.
Макрон также подчеркнул, что Европа не сможет в одиночку справиться с последствиями кризиса в Афганистане. В частности, с ростом потока нелегальных мигрантов.
* Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России