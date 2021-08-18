Гран-При Японии Формулы-1 отменен из-за коронавируса, — сообщается на сайте королевских гонок. Решение принято после консультаций с промоутером и японскими властями.

Гран-При Японии должен был состояться с 8 по 10-е октября.



Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о продлении режима ЧС из-за коронавируса до 12 сентября.

Суга назвал ситуацию в стране кризисной. По его словам, в конце прошлой недели за сутки было выявлено более 20 тыс. случаев заболевания.